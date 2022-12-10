Небензя предупредил США о последствиях в наведении украинского оружия
Российский дипломат отметил, все преступные действия фиксируются.
Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. Patrick Evenson
США и другие страны, которые поставляют на Украину вооружение и оказывают поддержку боевикам, столкнутся с правовыми последствиями. Об этом на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
По словам дипломата, Москве известно об участии США в использовании установок HIMARS на Украине и наведении реактивных систем залпового огня (РСЗО) на цель.
«Мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — отметил он.
К слову, в минувший понедельник Киев попытался при помощи беспилотников советского производства совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Российская авиация при помощи средств противовоздушной обороны сбила их. В результате атаки погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Киев на самом деле не соглашается на переговоры с РФ.
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