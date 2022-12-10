Огнем и железом: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России показало видео из зоны СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны показало, как сражаются на фронте освобождения Донбасса российские мотострелки, танкисты и летчики.
Российское оборонное ведомство опубликовало новые записи, сделанные в зоне проведения СВО и российских военных полигонов, где проходят подготовку мобилизованные резервисты.
На кадрах видно, как минометный расчет слаженно, словно единый механизм, отрабатывает удары по противнику, обрушивая огонь на головы врага.
В воздухе российские боевые летчики делают все, чтобы не дать противнику поднять головы, разведывая, патрулируя и уничтожая позиции украинских националистов.
Танкисты прут напролом, взламывая один оборонительный рубеж украинских боевиков за другим, расстреливая врага из всего имеющегося у грозных машин арсенала.
В тылу российских войск активно занимаются резервисты, готовящиеся прийти на подмогу своим боевым товарищам, сражающимся на передовой.
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