Как связаны неудачные попытки атак ВСУ за неделю и наступившие холода в зоне СВО

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Где сейчас сосредоточено наступление союзных сил?

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Зима докатилась наконец до южных регионов. Минусовые температуры в зоне спецоперации заморозили чернозем и распутицу. Это позволяет активно задействовать технику. Как нашим войскам, так и противнику.

Киевские формирования предприняли очередную попытку перерезать трассу Сватово-Кременная в районе села Червонопоповка, но были отбиты.

Также была серьезная контратака на Пески и Первомайское к северу от Донецка. Накат шел тремя волнами, их разметали артиллерией и авиацией.

Союзные силы сосредоточили наступление на трех направлениях: Авдеевка — Соледар — Артемовск.

Тема:
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