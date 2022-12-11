«Идиот!»: британцы взбесились словам Столтенберга о войне НАТО с Россией

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Читатели Daily Mail назвали Столтенберга идиотом после слов о конфронтации НАТО и России

«Идиот!»: британцы взбесились словам Столтенберга о войне НАТО с Россией

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Bernd Elmenthaler

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Тема:
Украинский кризис

Многие убеждены — целью политиков на Западе является желание заработать деньги путем провокации конфликта на Украине.

Британцы взбесились, услышав недавнее заявление генсека Организации Североатлантического договора Йенса Столтенберга, который предупредил, что военный конфликт на Украине способен перерасти в столкновение России и НАТО. Они назвали политика идиотом и западной марионеткой.

«Этот парень идиот, он говорит так, будто он мужчина, но на самом деле он всего лишь западная марионетка, несущая чушь», — отметил один из читателей газеты Daily Mail.

Другой же пользователь сети убежден, что Столтенберг был поджигателем конфликта с самого начала. А альянс — это не решение вопроса безопасности, а проблема. Некоторые восприняли слова генсека НАТО не предупреждением, а планом и желанием.

«Украина — способ заработать больше денег за счет отмывания направляемых туда миллиардов. Путин явно не глобалист, мешает Вашингтону и Брюсселю „пилить“ бюджет, поэтому они недовольны», — поделился мнением пользователь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие последствия ожидают США и другие страны после наведения украинского оружия.

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