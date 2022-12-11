Путин поблагодарил волонтеров РФ за помощь жителям Донбасса и поддержку военных
В стране насчитывается 21 миллион людей, добровольно и безвозмездно помогающим тем, кому требуется помощь.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru
О Марии Пироговой вспоминали на волонтерском форуме #Мывместе, это движение появилось в разгар пандемии, когда необходимо было сплотиться. Сейчас беда другая, и справиться с ней можно также всем вместе. В России уже 21 миллион волонтеров.
«Сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом. Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон, спасибо вам большое», — сказал Владимир Путин.
Волонтеры, добровольцы все годы помогали Донбассу. С начала спецоперации их фронт работы только расширился.
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