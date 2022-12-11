«Самоочищение организма»: Расторгуев высказался о сбежавших из РФ артистах

Знаменитый певец считает, что каждый человек рождается патриотом, но затем начинается естественный отбор.

Певец Николай Расторгуев высказался об уехавших за границу российских артистах. Лидер группы «Любэ» сравнил современную Россию с организмом, который очищает себя от ненужного. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентами KP.RU.

По словам артиста, каждый человек рождается с любовью к родине, однако понятие патриотизм нельзя «мусолить» постоянно, иначе его значение замыливается и теряет свою силу. Расторгуев отметил, что предатели существовали во все времена.

«Мне на них все равно. Такие люди были и будут всегда. У них другое мировоззрение и другие ценности, и это нормально. Они уезжают и страны, и, слава богу, очищаются наши края. Идет самоочищение организма, наверное, это очень хорошо», — прокомментировал певец.

Россия продолжает Специальную военную операцию по защите Донбасса. 24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к нации с сообщением о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году ДНР и ЛНР. После заявления главы РФ многие российские знаменитости, несогласные с политикой Путина приняли решения покинуть страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Расторгуев с гордостью принял свое попадание в санкционный список ЕС.