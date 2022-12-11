«Самоочищение организма»: Расторгуев высказался о сбежавших из РФ артистах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 726

Николай Расторгуев назвал отъезд артистов за границу полезным для России

«Самоочищение организма»: Расторгуев высказался о сбежавших из РФ артистах

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Спецоперация

Знаменитый певец считает, что каждый человек рождается патриотом, но затем начинается естественный отбор.

Певец Николай Расторгуев высказался об уехавших за границу российских артистах. Лидер группы «Любэ» сравнил современную Россию с организмом, который очищает себя от ненужного. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентами KP.RU.

По словам артиста, каждый человек рождается с любовью к родине, однако понятие патриотизм нельзя «мусолить» постоянно, иначе его значение замыливается и теряет свою силу. Расторгуев отметил, что предатели существовали во все времена.

«Мне на них все равно. Такие люди были и будут всегда. У них другое мировоззрение и другие ценности, и это нормально. Они уезжают и страны, и, слава богу, очищаются наши края. Идет самоочищение организма, наверное, это очень хорошо», — прокомментировал певец.

Россия продолжает Специальную военную операцию по защите Донбасса. 24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к нации с сообщением о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году ДНР и ЛНР. После заявления главы РФ многие российские знаменитости, несогласные с политикой Путина приняли решения покинуть страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Расторгуев с гордостью принял свое попадание в санкционный список ЕС.

Тема:
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