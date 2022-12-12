Переброска украинских медиков обнажила гигантские потери в рядах ВСУ
Офицер НМ ЛНР Марочко: много украинских медиков прибыло в район города Артемовск
Фото: www.globallookpress.com / Rick Mave
Националисты из Украины потерпели так много неудач, что теперь особенно нуждаются в помощи.
Медики из западных территорий Нелалежной прибыли в зону проведения специальной военной операции в Артемовске к подразделениям украинских националистов. Сейчас позиции ВСУ страдают из-за больших потерь личного состава, им нужна помощь врачей. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на разведку.
«В районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск (украинское название — Бахмут. — Ред.) отмечено прибытие большого количество врачей из Западной Украины. Данная переброска медиков в зону боевых действий является вынужденной мерой из-за огромных потерь, которые несут Вооруженные формирования Украины в Донбассе», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Марочко заявлял, что иностранные наемники отказываются ехать в Донецкую народную республику воевать за Киев. По его словам, обстановка в районе Артемовска накалена до предела. Украинские военные постоянно несут потери, а киевское руководство плюет на жизни своих солдат. Даже «подмога» в виде переправленных из-за рубежа боевиков не смогла спасти положение, по словам Андрея Марочко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВСУ уничтожили свою же пехоту при попытке прорыва в Донбассе.
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