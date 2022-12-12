«Должны здесь отстоять»: как добровольческий батальон «Барс-13» ведет бои за Кременную

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Военкор «Известий» показал, как добровольческий батальон «Барс-13» ведет бои за Кременную

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

У российских военных очень ответственная задача, ведь маленький участок земли очень хотят заполучить украинские войска.

Ожесточенные бои сейчас идут вокруг города Кременная — там ВСУ пытаются прорвать оборону российской армии, на переднем крае которой добровольцы из разных городов страны.

Находиться в тех окопах сейчас крайне опасно, контактные бои — каждый день, но корреспонденту «Известий» удалось найти два безопасных часа между обстрелами и добраться до передовых позиций. Сергей Прудников с места событий.

«В настоящее время мы находимся в городе Кременная, это ЛНР, граница с Харьковской областью. Сейчас едем на передовые позиции, здесь наиболее сейчас такой наиболее ответственный участок фронта», — рассказал военкор.

«Если противник прорвет наши позиции, он выведет людей к Кременной и сможет окружить город, отсечь нас от основных сил», — пояснил один из бойцов.

Съемочная группа въехала уже в зону боевых действий — это лес, стволы посечены.

«Мы находимся непосредственно на позициях и вот сейчас увидим основную работу, без которой никак», — рассказал военкор.

На передовой собрались бойцы из разных городов России: Ростова, Саратова, Рязани.

«Бои на самом деле каждый день, постоянно. Полностью затишья не бывает. На разных участках бывает жестче, бывает менее», — отметил боец добровольческого батальона «Барс-13»

«Если здесь Россия даст слабину, допустим, на севере Финляндия клыки скалит, они могут нас тапочками закидать там рядышком. Весь мир против нас. Должны здесь отстоять», — рассказал доброволец Геннадий.

«Недавно мы тут воевали с диверсионной группой точно также у меня был автомат, отражали нападение. Это было два дня назад. Они выходили к нам сюда. У нас здесь заминировано все, все в растяжках стоит. Они до растяжек не дошли», — отметил военный с позывным «Адвокат».

Добровольцы рассказали, что ВСУ в настоящий момент бьют по населенному пункту неподалеку. Такое украинцы делают постоянно, но приедет передвижной миномет, сделает два выстрела и «свалит» националистов.

Тема:
Спецоперация
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