В украинском храме радикалы устроили провокацию и сорвали богослужение

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Правоохранительные органы демонстративно не вмешивались в происходящее.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

В Ивано-Франковске радикалы сорвали богослужение в храме канонической Украинской православной церкви. 70 человек, собранных заранее одним из чиновников городской мэрии, выкрикивали антироссийские лозунги и едва не устроили драку в стенах собора.

Вызванная полиция решила не вмешиваться в конфликт, и прихожанам пришлось самостоятельно выгнать хулиганов из храма. Борьбу с УПЦ Московского патриархата ведут и на государственном уровне. Киев ввел персональные санкции против нескольких иерархов, среди них четыре митрополита и настоятели монастырей в Херсоне и Мелитополе.

Тема:
Украинский кризис
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