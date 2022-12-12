В украинском храме радикалы устроили провокацию и сорвали богослужение
Правоохранительные органы демонстративно не вмешивались в происходящее.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; 5-tv.ru
В Ивано-Франковске радикалы сорвали богослужение в храме канонической Украинской православной церкви. 70 человек, собранных заранее одним из чиновников городской мэрии, выкрикивали антироссийские лозунги и едва не устроили драку в стенах собора.
Вызванная полиция решила не вмешиваться в конфликт, и прихожанам пришлось самостоятельно выгнать хулиганов из храма. Борьбу с УПЦ Московского патриархата ведут и на государственном уровне. Киев ввел персональные санкции против нескольких иерархов, среди них четыре митрополита и настоятели монастырей в Херсоне и Мелитополе.
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