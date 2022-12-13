Появились подробности о подрыве моста со стороны ВСУ в пригороде Мелитополя

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 988

Сейчас движение по мосту остановлено. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

Появились подробности о подрыве моста со стороны ВСУ в пригороде Мелитополя

Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов

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Тема:
Спецоперация

Украинские диверсанты взорвали автомобильный мост в восточном пригороде Мелитополя в районе села Константиновка. Как стало известно 5-tv.ru, вчера около десяти часов вечера неизвестный злоумышленник подорвал две железобетонные опоры.

Диверсия была осуществлена посредством снайперской винтовки укороченной (СВУ), которую последовательно применили два раза. Ее обнаружили на грунте рядом с опорами объекта. Мощность каждого взрывного устройства составила около 15-20 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Сейчас движение по маршруту остановлено. Ремонтные работы начнутся уже в ближайшее время, сначала специалистам нужно провести техническую экспертизу пострадавшей конструкции.

К слову, еще в ноябре украинские националисты подорвали Антоновский мост в Херсоне. Он был возведен еще в 1985 году и соединял берега реки Днепр. Именно этот объект инфраструктуры долгое время был «лакомым кусочком» для военных Украины, они постоянно обстреливали его при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ранее 5-tv.ru показывал кадры с моментом подрыва Антоновского моста.

Тема:
Спецоперация
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