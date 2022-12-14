Пушилин оценил весь нанесенный ущерб ДНР Украиной
Пушилин оценил нанесенный Украиной ущерб ДНР в 1,3 трлн рублей
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
С 2014 года киевский режим разрушает республику.
Более чем в 1,3 триллиона рублей оценивается весь нанесенный ущерб Украиной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры», — заявил чиновник в интервью РИА Новости.
Пушилин отметил, что с этим будет необходимо разбираться после победы. Сейчас же все детально фиксируется.
До этого глава ДНР сообщил об освобождении половины территории республики. Наступательные действия в регионе продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские бойцы освобождают территории, несмотря на сложную обстановку.
- 14 дек
- ВСУ не скрыться от быстрых Су-35: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
- 14 дек
- Макрон сообщил о выделении Украине миллиарда евро по итогам конференции в Париже
- 14 дек
- Националистка ВСУ оскорбила жителей села под Артемовском: «Сепарня просто!»
- 14 дек
- Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» стал лауреатом премии общества «Знание»
- 14 дек
- Как спецоперация подняла престиж российской армии — мнения экспертов
- 13 дек
- В одном строю с Россией: почему Белоруссия откроет второй фронт на Украине
- 13 дек
- Кириенко: более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО
- 13 дек
- Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ возле Константиновки в ДНР
- 13 дек
- Российская армия за сутки отразила три контратаки ВСУ на донецком направлении
- 13 дек
- Кириенко рассказал о героизме волонтеров в зоне спецоперации
Читайте также
86%
0.44 66.70
0.43
Нашли ошибку?