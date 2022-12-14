Пушилин оценил весь нанесенный ущерб ДНР Украиной

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 35

Пушилин оценил нанесенный Украиной ущерб ДНР в 1,3 трлн рублей

Пушилин оценил весь нанесенный ущерб ДНР Украиной

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Спецоперация

С 2014 года киевский режим разрушает республику.

Более чем в 1,3 триллиона рублей оценивается весь нанесенный ущерб Украиной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры», — заявил чиновник в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил, что с этим будет необходимо разбираться после победы. Сейчас же все детально фиксируется.

До этого глава ДНР сообщил об освобождении половины территории республики. Наступательные действия в регионе продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские бойцы освобождают территории, несмотря на сложную обстановку.

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