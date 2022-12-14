«Подробности позже»: мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в столице Украины

Более того, по сообщениям СМИ, сирены звучат в Винницкой и Житомирской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позже», — заявил политик.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что в Киевской области работает противовоздушная оборона (ПВО). Также там объявили воздушную тревогу. Более того, по сообщениям СМИ, сирены звучат в Винницкой и Житомирской областях.

Стоит отметить, что украинская сторона часто сообщает о взрывах и обвиняет в них Россию. Минобороны РФ, в свою очередь не подтверждает причастность Москвы ко многим инцидентам.

Известно, что российской армии незачем наносить удары по Киеву. Целями ВС РФ являются только объекты инфраструктуры и военного управления Незалежной. Наша страна начала наносить точечные удары после теракта украинских националистов на Крымском мосту. Это стало ответом на террористические действия боевиков ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении Пескова о том, что о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи.