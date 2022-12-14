В США назвали невозможным использование ВСУ ЗРК Patriot

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Экс-генерал США прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Украине

В США назвали невозможным использование ВСУ ЗРК Patriot

Фото: Кутахов Владимир / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

«Одобрение» не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя.

Америка уже в скором времени отправит на Украину ЗРК Patriot. Об этом написал в Twitter бывший генерал армии США Марк Хертлинг.

Однако при этом он исключил, что украинские военные в ближайшем будущем начнут использование этих зенитно-ракетных комплексов.

«Экстренные новости — Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, одобрение не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя», — написал Хертлинг.

Также, по его словам, для того, чтобы их освоить, ВСУ потребуется для освоения ЗРК более, чем один месяц. Известно, что обучением украинских военных обращению с Patriot займется Германия.

В конце октября обозреватель издания в 19FortyFive Питер Сичиу назвал ЗРК Patriot в числе четырех видов оружия, которые США никогда не передадут Киеву, чтобы предотвратить дополнительную эскалацию конфликта.

Позднее Польша заявила, что разместит на границе с Украиной дополнительные комплексы Patriot, которые ей предложила поставить Германия. При этом немцы отказались передавать ЗРК киевскому режиму, несмотря на его долгие просьбы. Такое решение было принято после инцидента с падением украинских ракет у населенного пункта Пшеводув.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как падение ракеты в Польше начало раскол в ЕС о поставках оружия Киеву.

Тема:
Спецоперация
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