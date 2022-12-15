Отряд украинских боевиков обратился в бегство после удара артиллерии ВС РФ
РИА Новости: Отряд ВСУ сбежал с позиций под Марьинкой после удара артиллерии ВС РФ
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Украинские солдаты даже не пытались спрятаться. Возможно, они находились под действием наркотических веществ.
Военнослужащие группы «Викинг» в лесополосе под Марьинкой обратили в бегство отряд украинских националистов. Об этом с места событий рассказал корреспондент РИА Новости.
В ходе проведенных разведывательных действий группа «Викинг» поразила украинские позиции артиллерийскими орудиями «Мста-Б».
Как отметили бойцы, украинские боевики при отступлении вели себя крайне странно. Рядом с ними летали снаряды, но боевики даже не пытались найти укрытие или бежать. Они просто уходили, многие даже брели. Такое отсутствие чувства самосохранения может быть вызвано либо крайней усталостью, либо употреблением украинскими солдатами запрещенных веществ.
Российская Федерация с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачами защиту мирного населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЕС и НАТО могут официально призвать Россию «покинуть Украину».
- 15 дек
- «Зеленский устал»: Мария Захарова прокомментировала состояние президента Украины
- 15 дек
- Донецк подвергся самому массированному обстрелу за восемь лет
- 15 дек
- Посольство РФ в США назвало возможную отправку ЗРК Patriot Киеву провокацией
- 15 дек
- «Стала много плакать»: от Ахеджаковой отвернулись коллеги из-за ее критики СВО
- 15 дек
- Надежный щит ЗРК «Тор»: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
- 15 дек
- Дозированная помощь: Запад хочет дать Украине преимущество в противостоянии РФ
- 15 дек
- В США хотят создать трибунал в отношении России из-за спецоперации
- 14 дек
- «Сливают соляру и масло»: зачем украинские солдаты портят собственные танки
- 14 дек
- Опубликовано первое видео работы «Терминатора» в спецоперации на Украине
- 14 дек
- ВС РФ отбили все контратаки украинских боевиков на южно-донецком направлении
Читайте также
86%
0.15 67.45
0.75
Нашли ошибку?