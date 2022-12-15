Отряд украинских боевиков обратился в бегство после удара артиллерии ВС РФ

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 52

РИА Новости: Отряд ВСУ сбежал с позиций под Марьинкой после удара артиллерии ВС РФ

Отряд украинских боевиков обратился в бегство после удара артиллерии ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Украинские солдаты даже не пытались спрятаться. Возможно, они находились под действием наркотических веществ.

Военнослужащие группы «Викинг» в лесополосе под Марьинкой обратили в бегство отряд украинских националистов. Об этом с места событий рассказал корреспондент РИА Новости.

В ходе проведенных разведывательных действий группа «Викинг» поразила украинские позиции артиллерийскими орудиями «Мста-Б».

Как отметили бойцы, украинские боевики при отступлении вели себя крайне странно. Рядом с ними летали снаряды, но боевики даже не пытались найти укрытие или бежать. Они просто уходили, многие даже брели. Такое отсутствие чувства самосохранения может быть вызвано либо крайней усталостью, либо употреблением украинскими солдатами запрещенных веществ.

Российская Федерация с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачами защиту мирного населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЕС и НАТО могут официально призвать Россию «покинуть Украину».

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