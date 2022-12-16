Смертоносные Т-72 идут напролом: лучшее видео по теме СВО за день
МО РФ показало видео работы бойцов ВС РФ на танках Т-72 в Свердловской области
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Родина может спать спокойно: отважные бойцы получают необходимые боевые навыки.
В Минобороны РФ предоставили кадры, на которых танкисты в Свердловской области сдали итоговые экзамены перед отправкой в зону проведения спецоперации на Донбассе. Наводчики-операторы танков Т-72 завершили курс боевого слаживания. Они стреляли на разных дистанциях по мишеням, которые имитируют группы пехоты, огневые точки и позиции орудий Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Тем временем в Приморье военнослужащие на полигоне Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают навыки огневой и тактической подготовки. На видео модно посмотреть, как бойцы стреляют из стрелкового оружия АК-12 и РПГ-7В.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.
Ранее 5-tv.ru объяснял, почему ВСУ страстно хотят отбить Северное и Красногоровку.
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