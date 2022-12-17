Генсек НАТО Столтенберг заявил о затяжном конфликте на Украине
При этом политик убежден — надо и дальше Незалежной помогать деньгами и оружием. Но Россию недооценивать все же не стоит.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Конфликт на Украине может затянуться надолго, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но закончится он все же за столом переговоров.
«Мы не должны недооценивать Россию», — сказал Столтенберг France 24.
При этом, несмотря на мощь российской армии Столтенберг еще раз призвал и дальше продолжать помогать Укарине, направлять деньги и оружие. По его словам, таким образом, удастся заставить Россию вести мирные переговоры по конфликту.
Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский то и дело меняет свое решение. Так, несколько дней назад он назвал три шага, необходимых для наступления мира на Украине. Среди них: предоставление Киеву военной поддержки — современные танки, снаряды, реактивная артиллерия и ракеты, помощь стране со стороны Запада в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности в Незалежной и выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Зеленский ведет нетрезвую риторику.
- 17 дек
- «Политическая смерть»: в Крыму указали на нежелание Зеленского прийти к миру
- 17 дек
- Трезво оценивают: Зеленский признался, его призывают к переговорам с Россией
- 16 дек
- По стопам Третьего рейха: чем закончится «мышиная возня» властей Украины
- 16 дек
- Моська простив слона: армия Швеции совершенно неспособна воевать с Россией
- 16 дек
- Мэр Харькова сообщил о массированном ударе по инфраструктуре Украины
- 15 дек
- Дозированная помощь: Запад хочет дать Украине преимущество в противостоянии РФ
- 14 дек
- «Сливают соляру и масло»: зачем украинские солдаты портят собственные танки
- 14 дек
- В Белом доме опровергли данные о поставке Украине ЗРК Patriot
- 14 дек
- Американский полковник заявил о нежелании США мирно решать конфликт на Украине
- 14 дек
- Разведчица из США попросила Байдена не разжигать конфликт на Украине
Читайте также
86%
0.31 68.78
0.33
Нашли ошибку?