Конфликт на Украине может затянуться надолго, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но закончится он все же за столом переговоров.

«Мы не должны недооценивать Россию», — сказал Столтенберг France 24.

При этом, несмотря на мощь российской армии Столтенберг еще раз призвал и дальше продолжать помогать Укарине, направлять деньги и оружие. По его словам, таким образом, удастся заставить Россию вести мирные переговоры по конфликту.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский то и дело меняет свое решение. Так, несколько дней назад он назвал три шага, необходимых для наступления мира на Украине. Среди них: предоставление Киеву военной поддержки — современные танки, снаряды, реактивная артиллерия и ракеты, помощь стране со стороны Запада в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности в Незалежной и выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Зеленский ведет нетрезвую риторику.