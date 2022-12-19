Экипаж российского танка Т-80 предотвратил наступление ВСУ в Харьковской области
Националисты Украины захотели одолеть бойцов РФ, но вместо успеха их настигло поражение.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Украинские националисты предприняли попытку наступления в Харьковской области, однако российский экипаж танка Т-80 Западного военного округа (ЗВО) успешно сорвал атаку боевиков ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Противник пытался сосредоточиться, скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление, задача была не допустить его сосредоточения», — заявил командир танкового подразделения с позывным «Викинг».
Он отметил, что пехота, которая находится в соприкосновении, требует огонь танков и артиллерии.
«Выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем», — рассказал боец.
К слову, российская армия преобладает над противником в танковых боях, поэтому им уделяется особое внимание. Например, еще в октябре сообщалось, что мобилизованных на Сахалине учат танковой стрельбе по движущимся мишеням.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео боевой работы снайперов и танковой стрельбы на Сахалине.
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