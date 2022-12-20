Путин: в ходе СВО бойцы показывают исключительные примеры храбрости

Глава государства вручил героям России почетные государственные награды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил смелость и героизм российских военнослужащих в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Герои России показывают исключительные самопожертвование и храбрость.

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — сказал Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Орден «За заслуги перед отечеством» I степени получили врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий (Поярков). Вторая степень вручена академику РАН Геннадию Сухих, третья — врио губернаторов Запорожской области и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Орден почета получила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, а орден Мужества — руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

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