Путин: в ходе СВО бойцы показывают исключительные примеры храбрости

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 36

Президент Путин отметил самопожертвование и храбрость российских военных в ходе СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава государства вручил героям России почетные государственные награды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил смелость и героизм российских военнослужащих в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Герои России показывают исключительные самопожертвование и храбрость.

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — сказал Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Орден «За заслуги перед отечеством» I степени получили врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий (Поярков). Вторая степень вручена академику РАН Геннадию Сухих, третья — врио губернаторов Запорожской области и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Орден почета получила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, а орден Мужества — руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности.

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