Уроки в школах отменили во Владивостоке из-за сильных снегопада и метели

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Ожидается, что непогода обрушится на столицу Приморья в ближайшие часы. Дороги могут превратиться в каток, горожан просят лишний раз не выходить на улицу.

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Владивосток закрыт для большегрузов, а на некоторых улицах полностью запретили движение любого транспорта. В столице Приморья готовятся к удару непогоды.

Ожидается, что в ближайшие часы на город обрушится циклон, который принесет сильный снегопад и метель с порывами ветра до 27 метров в секунду. Дороги могут превратиться в каток, поэтому на особый контроль взяты все опасные спуски и подъемы.

Помимо этого, на два дня в школах отменены уроки. В детских садах — свободное посещение, а в Дальневосточном университете занятия переносятся в онлайн-формат.

Всех горожан убедительно просят не выходить на улицу без лишней необходимости.

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