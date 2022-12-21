Болезни сердца и суставов: для кого опасны резкие изменения погоды?
Врач Яковлев: из-за переменчивой погоды чаще страдают сердечники
Фото: www.globallookpress.com / Julia Pfeifer, via www.imago-ima
Зима в этом году полна сюрпризов — рекордные снегопады и ледяные дожди сменяются резким потеплением. Такая нестабильность влияет на самочувствие людей.
В Москве и Санкт-Петербурге в этом месяце были всевозможные погодные условия. Ночью наблюдается минусовая температура, а с утра столбики термометров стремительно ползут вверх и иногда даже достигают положительных значений.
Подобные погодные «скачки» могут влиять на самочувствие людей. О том, кому стоит опасаться в первую очередь, рассказал врач-терапевт Сергей Яковлев в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, от переменчивой погоды могут страдать люди, у которых имеются:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- нарушения функции вегетативной нервной системы;
- суставные болезни.
«Те, кто пережил инфаркты и инсульты, тоже могут плохо переносить переменчивую погоду», — добавил врач.
Яковлев заявил, что состояние дискомфорта из-за погоды не представляет опасности.
«Изменения погоды могут откликаться на общем состоянии человека и вызывать дискомфорт. Но ничего страшного в этом состоянии нет», — резюмировал эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал, как резкие изменения погоды влияют на здоровье.
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