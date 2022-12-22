«Самая большая показушница»: на главу ЕК фон дер Ляйен жестко ополчились в сети

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Пользователи сети раскритиковали акцию главы ЕК фон дер Ляйен в поддержку Киева

«Самая большая показушница»: на главу ЕК фон дер Ляйен жестко ополчились в сети

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum

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Тема:
Спецоперация

Люди не верят политикам, которые не хотят видеть настоящих проблем.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен теперь в неловком положении из-за акции поддержки киевского режима. Все из-за интересного перфоманса главы ЕК. Украинский президент Владимир Зеленский призвал отключить электричество в знак солидарности Незалежной, у которой в последние месяцы наблюдаются серьезные перебои с электроэнергией.

В ответ на это фон дер Ляйен опубликовала видео, где видно, что свет в здании ЕК и на прилегающих к нему территориях — полностью отключен. Однако пользователи сети крайне негативно отнеслись к такому шагу и обвинили политика в лицемерии, назвав ее мир «клоунским».

«Весь свет включен в знак протеста против вас и вашего любимчика Зеленского», — приводит мнение одного из комментаторов издание «Вечерняя Москва».

Другой читатель отметил, что украинский конфликт с поля боя перешел на PR-платформу. Все только и делают, что показывают свое «неравнодушие», чтобы лишний раз напомнить о себе и мелькнуть в медиапространстве.

«Вы — самая большая показушница, которую я когда-либо видел!» — заявил еще один недовольный пользователь сети.

Один из комментаторов посоветовал фон дер Ляйен «выключить» коррупцию. По его мнению, это принесет гораздо больше пользы, чем выключение света в здании. Помимо него нашлись люди, которые призвали отстранить главу ЕК от должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск обвинил американские СМИ во лжи о падении украинской ракеты в Польше.

Тема:
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