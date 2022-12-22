Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из США, как и другие виды вооружений, поставляемых киевскому режиму от западных союзников, являются законной целью для российской армии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Демилитаризация — одна из целей СВО. Мы видим, что фактически США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот», — объяснил представитель Кремля.

Песков отметил, что помощь Незалежной от США и других стран не помешает России достигать поставленных задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Однако нескончаемая военная поддержка украинской стороны только усугубляет сложившееся положение.

«Это к сожалению, приводит к тому, что страдания украинского народа могут продолжаться дольше, чем могли бы», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не смог выпросить у США современное оружие.