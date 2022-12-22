«Топить надо. Это правильно»: Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО
Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; Минобороны РФ
Глава Минобороны ознакомился с условиями размещения и заслушал доклады командиров.
Условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) лично проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщается в релизе Минобороны.
Глава оборонного ведомства также заслушал доклады командиров и обратил особое внимание на обеспечение войск в полевых условиях — качество питания, проживания.
«Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал», — подметил Шойгу, оценивая температурный режим в блиндажах.
Министр обороны также оценил и работу санчастей в полевых условиях, удостоверившись в наличии необходимого объема медикаментов и оборудования.
«Не суетитесь, спокойно, все нормально!» — напутствовал военнослужащих Шойгу, также поздравив с наступающим Новым годом.
«Мы с министром, мы не суетимся!» — прозвучало в ответ.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин и Сергей Шойгу провели совещание Коллегии Минобороны и обсудили вопросы модернизации Российской армии, выведение на боевую службу последних разработок ВПК, у которых нет аналогов в мире, а также цели и задачи СВО.
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