Путин: послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 65

Необходим дополнительный анализ ситуации, чтобы не повторять уже озвученные мысли.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин анонсировал, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. Глава государства сообщил журналистам, что ситуации и планы нуждаются в дополнительном времени на анализ.

Российский лидер добавил, что администрации было сложно подготовить «формальное послание», тезисы которого так или иначе уже были отражены в прошлых выступлениях в течение года.

«Потом опять собрать и повторяться не очень хочется. А для того, чтобы все это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит», — прокомментировал Путин.

Точная дата обращения пока не сообщается, но президент России планирует провести встречу с парламентом после наступления нового года. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подвел итоги 2022 года.

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Путин: послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023 года

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