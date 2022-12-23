Сергей Шойгу побывал в зоне СВО
Министр проверил, как налажен быт наших бойцов в полевых условиях.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Как налажен быт наших солдат и офицеров в полевых условиях в зоне СВО — проверил лично Сергей Шойгу.
Он побывал в пунктах временной дислокации воинских частей. Министра обороны интересовало все: в каких условиях живут военнослужащие, тепло ли в помещениях, хорошо ли кормят?
Глава военного ведомства осмотрел блиндажи, санчасть и столовую. На вопрос про настроение на передовой, министр получил четкий ответ: «Боевое!».
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