Сергей Шойгу побывал в зоне СВО

Как налажен быт наших солдат и офицеров в полевых условиях в зоне СВО — проверил лично Сергей Шойгу.



Он побывал в пунктах временной дислокации воинских частей. Министра обороны интересовало все: в каких условиях живут военнослужащие, тепло ли в помещениях, хорошо ли кормят?

Глава военного ведомства осмотрел блиндажи, санчасть и столовую. На вопрос про настроение на передовой, министр получил четкий ответ: «Боевое!».