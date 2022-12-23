Сергей Шойгу побывал в зоне СВО

Министр проверил, как налажен быт наших бойцов в полевых условиях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Как налажен быт наших солдат и офицеров в полевых условиях в зоне СВО — проверил лично Сергей Шойгу.

Он побывал в пунктах временной дислокации воинских частей. Министра обороны интересовало все: в каких условиях живут военнослужащие, тепло ли в помещениях, хорошо ли кормят?

Глава военного ведомства осмотрел блиндажи, санчасть и столовую. На вопрос про настроение на передовой, министр получил четкий ответ: «Боевое!».

Тема:
Спецоперация
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