Путин выразил надежду на исполнение гособоронзаказа в 2023 году в полном объеме
Отмечена важность обеспечения организациями ОПК обратной связи с подразделениями, участвующими в СВО.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Надежду на полное исполнение гособоронзаказа в 2023 году выразил президент России Владимир Путин. Глава государства провел в Туле совещание с участием руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Российский лидер надеется, что задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений будут исполнены полностью в грядущем году. Заявление Путина размещено на сайте Кремля.
Президент отметил, обеспечение подразделений российских Вооруженных сил оружием, боеприпасами и снаряжением в кратчайшие сроки и в необходимом объеме — ключевая задача предприятий ОПК. Также, по его словам, необходимо совершенствование характеристик вооружений и оснащения российских военнослужащих, учитывая полученный боевой опыт.
«И, конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме», — сказал Путин.
Кроме того, им отмечена важность обеспечения организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) в Донбассе.
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