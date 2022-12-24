Путин выразил надежду на исполнение гособоронзаказа в 2023 году в полном объеме

Надежду на полное исполнение гособоронзаказа в 2023 году выразил президент России Владимир Путин. Глава государства провел в Туле совещание с участием руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Российский лидер надеется, что задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений будут исполнены полностью в грядущем году. Заявление Путина размещено на сайте Кремля.

Президент отметил, обеспечение подразделений российских Вооруженных сил оружием, боеприпасами и снаряжением в кратчайшие сроки и в необходимом объеме — ключевая задача предприятий ОПК. Также, по его словам, необходимо совершенствование характеристик вооружений и оснащения российских военнослужащих, учитывая полученный боевой опыт.

«И, конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме», — сказал Путин.

Кроме того, им отмечена важность обеспечения организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем глава Минобороны РФ отправился в Ижевск.