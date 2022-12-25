Российские войска уничтожили технику США и Польши на Украине

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 194

Минобороны: ВС РФ уничтожили три американские гаубицы М777 на Украине

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На разных участках боестолкновения была уничтожена различная техника Украины и НАТО.

Российские военные в ходе наступательных действий уничтожили ряд вооружений ВСУ, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Северск уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня „Ураган“», — сообщил представитель МО РФ.

Кроме того, в этом же районе уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб».

Также в Минобороны рассказали, что в районе Макеевки были уничтожены две установки реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Град».

Попали под удар российских войск и американские орудия: в Харьковской области и ДНР были уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США.

Целью стали и летящие снаряды: ПВО России за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также были сбиты пять беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия РФ уничтожила логово иностранных наемников в ДНР.

Тема:
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