Российские войска уничтожили технику США и Польши на Украине
Минобороны: ВС РФ уничтожили три американские гаубицы М777 на Украине
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
На разных участках боестолкновения была уничтожена различная техника Украины и НАТО.
Российские военные в ходе наступательных действий уничтожили ряд вооружений ВСУ, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Северск уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня „Ураган“», — сообщил представитель МО РФ.
Кроме того, в этом же районе уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб».
Также в Минобороны рассказали, что в районе Макеевки были уничтожены две установки реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Град».
Попали под удар российских войск и американские орудия: в Харьковской области и ДНР были уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США.
Целью стали и летящие снаряды: ПВО России за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также были сбиты пять беспилотников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия РФ уничтожила логово иностранных наемников в ДНР.
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