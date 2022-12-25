Ни пяди земли врагу: армия РФ уничтожила логово иностранных наемников в ДНР
Минобороны: ВС РФ поразила пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ
Российские бойцы продолжают освобождать территорию Донбасса, очищая землю от «коричневой чумы».
В районе Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант добавил, на Купянском направлении поражены опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кисловки, Табаевки, а также населенного пункта Берестовое Харьковской области. Российские войска уничтожили более 30 боевиков, а также три боевые бронированные машины и три автомобиля.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Цель российских военных — освобождение Донбасса от неонацистов, демилитаризация и денацификация Украины и снижение боевого потенциала Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как власти РФ изменят Вооруженные силы России.
- 25 дек
- Российские войска уничтожили технику США и Польши на Украине
- 25 дек
- В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
- 25 дек
- «Интересно, Зеленский позвонит?» — Кучера объяснил, зачем Мадонна съела флаг Украины
- 25 дек
- «Заноза» для ВСУ: военкор «Известий» показал надежную оборону Кинбургской косы
- 25 дек
- «Не стоим на месте»: военкор «Известий» показала обстановку в южном секторе СВО
- 25 дек
- Ядерный щит и вся армия: как власти РФ изменят Вооруженные силы страны
- 25 дек
- Герои нашего времени: как военные РФ повысили свой престиж после начала СВО
- 25 дек
- Судьбоносные решения: чем запомнится уходящий год для россиян
- 25 дек
- «Запас прочности есть»: чего РФ добилась к концу года, начав СВО на Украине
- 24 дек
- В зоне спецоперации погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов
Читайте также
74%
-3.45 73.04
-3.60
Нашли ошибку?