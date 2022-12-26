В Сербии заявили о «сложной ситуации» на севере Косово

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32

Начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович заявил о сложной ситуации на севере Косово

В Сербии заявили о «сложной ситуации» на севере Косово

Фото: © РИА Новости / Теодор Анастасиевич

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СМИ сообщают о стрельбе в общине Зубин-Поток и столкновениях на возведенных сербами баррикадах.

Обстановка на севере самопровозглашенной республики Косово требует особого внимания сербских властей и участия вооруженных сил страны. Такое заявление начальника сербского Генштаба Милана Мойсиловича опубликовала газета «Вечерне новости». Государственный деятель направился в город Рашка, что находится у административной границы Косово.

«Задачи, поставленные перед сербской армией и передо мной, точны, ясны и будут полностью выполнены. Ситуация сложная», — сказал глава Генштаба.

Накануне ночью, в 21:45 по московскому времени, пишет газета, в общине Зубин-Поток открылась стрельба. По информации издания, в районах, где сербы воздвигли свои баррикады, произошли вооруженные столкновения. Президент Сербии Александр Вучич в напряженный момент посовещался с премьер-министром Аной Брнабич и военачальниками, после чего поручил Мойсиловичу отправиться на линию разграничения Косово и Метохии.

Частная сербская телекомпания Pink тем временем сообщает, что послы стран «Квинты», в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Франция и США, выдвинули требование Вучичу — срочно разобрать баррикады в северном районе Косово и Метохии. На исполнение приказа президенту дали сутки.

Представители телеканала подчеркнули, что президент Сербии получил письмо от «Квинты», и в нем помимо жестких требований присутствуют и угрозы. Вучичу прямо сказали, что если он не откроет границы, никто не станет мешать премьеру непризнанного Косова Альбину Курти самостоятельно разбираться с ситуацией. Сам Курти ранее комментируя конфликт, отмечал, что решение проблемы с баррикадами может потребовать жертв.

6 декабря косовские спецназовцы в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но поучили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям косоварами был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит на границе Косово и Сербии и публиковал видео с места событий.

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В Сербии заявили о «сложной ситуации» на севере Косово

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