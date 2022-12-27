«Есть сомнения»: синоптик предсказал погоду в Москве и Петербурге в Новый год
Синоптик Колесов: в новогоднюю ночь в Москве и Петербурге будет теплая погода
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
Декабрь 2022-го стал для Москвы самым снежным за всю историю метеонаблюдений.
Новогодняя ночь в Петербурге пройдет под знаком плюс, об этом говорят синоптики. А это значит, что после «набега» на тазики с оливье можно будет смело отправиться на прогулку, тем более метро с 31-го на 1-е будет работать без перерыва. А вот потребуется ли петербуржцам зонтик, пока неясно.
«Все-таки есть сомнения по поводу того, будет дождь в Новый год, не будет дождь в Новый год. Потому что все будет зависеть от прохождения циклона. До новогодней ночи еще шесть дней, включая сегодняшний день, а расчеты у нас такие. Так что есть время еще чему-то измениться. Но однозначно будет все-таки теплая погода с положительной температурой», — рассказал главный специалист Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.
Точно такая же погода в новогоднюю ночь ожидает и столицу. Правда, предшествовать оттепели будет очередная метель. Снегопад начнется уже завтра, лишь подтверждая уже заявленный рекорд: декабрь 2022-го стал для Москвы самым снежным за всю историю метеонаблюдений.
Осадков выпало настолько много, что коммунальщики до сих пор пытаются устранить последствия непогоды, порой даже с излишним рвением. Впрочем, владелец пострадавшего авто и сам хорош: парковаться вплотную к жилым домам, невзирая на предупреждения дворников, — так себе идея.
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