Розовое полярное сияние окрасило небо над Мурманской областью
Обычно сполохи на зимнем небе в этих широтах зеленого и голубого оттенков.
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Небо над Мурманской областью сегодня, похоже, решило показать, как именно выглядит главный цвет наступающего года. Он называется «Вива Маджента». И сегодня именно такими тонами переливалось полярное сияние на севере страны.
Обычно сполохи на зимнем небе в этих широтах зеленого и голубого оттенков, но на этот раз небо над Мурманской областью озарилось почти пурпурными переливами.
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