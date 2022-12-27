Розовое полярное сияние окрасило небо над Мурманской областью

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Обычно сполохи на зимнем небе в этих широтах зеленого и голубого оттенков.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Погода

Небо над Мурманской областью сегодня, похоже, решило показать, как именно выглядит главный цвет наступающего года. Он называется «Вива Маджента». И сегодня именно такими тонами переливалось полярное сияние на севере страны.

Обычно сполохи на зимнем небе в этих широтах зеленого и голубого оттенков, но на этот раз небо над Мурманской областью озарилось почти пурпурными переливами.

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