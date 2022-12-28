Протестующие заблокировали въезд в Косово и Метохию на КПП «Мердаре»

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 21

Там возвели баррикады в знак солидарности с теми, кто бастует на севере непризнанного Косова и Метохии.

Протестующие заблокировали въезд в Косово и Метохию на КПП «Мердаре»

Фото: © РИА Новости / Гавро Дешич

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Группа сербов, которые живут в населенном пункте под названием Мердар, неподалеку от одноименного перехода восточной границы между Сербией и Косово, забаррикадировались. Сделано это якобы из солидарности с протестующими сербами в северной части страны. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

«Мы здесь, чтобы оказать поддержку нашим соотечественникам в Косове и Метохии, которые борются за свои основные человеческие права, которые в последнее время находятся под серьезной угрозой», — сказал один из заблокировавших въезд Небойша Станковича.

Конфликт обострился 6 декабря уходящего года. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но поучили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям косоварами был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, начнется ли масштабный военный конфликт в Косово.

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