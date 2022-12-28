Найти и обезвредить! Лучшее видео из зоны СВО за сутки

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 41

МО РФ опубликовало видео уничтожения оружейного схрона ВСУ в районе Лисичанска

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Слаженная работа отважных российских военных доказывает: цели спецоперации РФ на Украине обязательно будут достигнуты.

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показано, как артиллерийские батареи РСЗО «Град» продолжают эффективно отрабатывать по позициям украинских националистов. Цели Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе гаубицы американского производства М-777, подавляются огнем 122-миллиметровых осколочно-фугасных и термобарических реактивных снарядов.

Тем временем бравые бойцы спецназа Росгвардии уничтожают ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) при помощи беспилотников. Военные обнаружили пункт по ремонту и обслуживаю авто- и бронетехники, отработали «Гиацинты», огонь которых корректировали росгвардейцы.

Также военнослужащие и Росгвардия нашли схроны с оружием и припасами националистов в районе Лисичанска в ЛНР. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства. Там было 30 осколочно-фугасных снарядов и пара противотанковых мин. Саперы успешно уничтожили найденное накладным зарядом.

Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как украинские националисты понесли серьезные потери на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
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