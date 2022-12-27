Украинские националисты понесли серьезные потери на донецком направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Минобороны: на донецком направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военных и три БМП

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская армия ведет успешное наступление сразу на нескольких участках фронта.

Российские войска в ходе наступления на донецком направлении нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что потери украинского формирования составили до 60 военнослужащих убитыми, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

Не менее успешными были действия российской армии на южно-донецком направлении. Там в результате комплексного удара по подразделениям ВСУ в районах Пречистовки и Успеновки Донецкой народной республики (ДНР) противник за сутки потерял более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

«Ракетными войсками и артиллерией поражен запасной командный пункт 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Британская Financial Times накануне вышла с публикацией о том, что украинские войска в зоне спецоперации сильно измотаны и несут большие потери. По словам аналитиков издания, дефицит боеприпасов у ВСУ, а также успешные действия командующего Объединенной группировкой российских войск генерала Суровикина заставляют усомниться в возможности контрнаступления со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru показал, как расчеты РСЗО «Ураган» Южного военного округа уничтожают командные пункты ВСУ в зоне спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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