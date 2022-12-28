Военкор «Известий» показал, как ЗРК «Оса» расправилась с украинским БПЛА

Одни из самых ожесточенных баталий в зоне СВО разворачиваются в воздухе: там идет постоянное противостояние пилотируемых летательных аппаратов, коптеров и войск ПВО. Последних прикрывают специальные группы с противодронным оружием.

Посадить вражеский коптер, правда, не всегда возможно. Что же с ним тогда делают, увидел Валентин Трушнин.

Эти машины — приоритетная цель. За ними охотятся лучшие разведчики ВСУ. На них точно не пожалеют самого дорогого и высокоточного оружия, поэтому мы даже общий план снять не можем, чтобы не было ни малейшей привязки к местности. Эти позиции — самые засекреченные.

«Мы находимся на позициях ПВО 1-го армейского корпуса. За моей ЗРК „Оса“, техника советская, но до сих пор актуальная, очень надежная. На счету дивизиона более трехсот сбитых воздушных целей — это беспилотники, как ударные так и разведывательные, самолеты и несколько вертолетов», — передал военкор Валентин Трушнин.

Чтобы поразить противника нужны стальные нервы. Ведь во время захвата цели экипаж «засвечивает» себя. И тут либо ты, либо тебя. Поэтому во время боевой работы внутри «Осы» очень раскаленная обстановка. Вот кадры реального поражения беспилотника противника.

В нескольких километрах перед установкой, практически на линии соприкосновения, работает группа прикрытия. Бойцы вооружены переносным зенитно-ракетным комплексом «Игла» и дронобойкой. «Игла» — на случай появления самолетов или вертолетов противника.

«Буквально недавно мы выдвинулись группой. Увидели вражеские вертолеты, произвели пуск, вертолет ушел за горизонт и был подрыв», — рассказал командир группы прикрытия с позывным «Марсель».

Оператор антидронового ружья не должен пропустить в сторону позиций ПВО разведывательные беспилотники противника. Прямо во время съемок недалеко от нас появляется чужой квадрокоптер. Его видно невооруженным глазом.

«Обнаружили дрон, зафиксировали, у него пропадает связь. Посмотрели, куда он будет улетать», — рассказала военнослужащий с позывным «Кент».

Вражеский коптер не может улететь, но и посадить у нас его не получается. Ждем, когда сядут аккумуляторы.

«Сейчас держим, сядет батарея и он упадет на нашей территории. Завтра найдем его и перепрошьем», — уверен военнослужащий с позывным «Кент».

Противостояние продолжается минут пятнадцать, после чего коптер резко снижается и исчезает из поля зрения. Падает на нейтральной территории. Возможно его удастся найти и перепрошить. Но главное — его не пустили на позиции ПВО.