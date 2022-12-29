Расчеты гаубиц Д-20 громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки
МО РФ опубликовало кадры боевой работы гаубиц Д-20 в зоне СВО РФ на Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru
Военная техника российских бойцов устрашает так же, как и подготовка отважных солдат.
Минобороны РФ поделилось видео, на котором можно посмотреть, как ведется боевая работа экипажей ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 российской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Экипажи продолжают успешно уничтожать бронетехнику и объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сопровождают колонны, доставляют десант и военные грузы. На одном из заданий при помощи вертолетов российские военные ликвидировали спрятанные командные пункты и бронированную технику ВСУ.
Тем временем расчеты гаубиц Д-20 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне СВО уничтожили отдельные цели националистов. Артиллерийские расчеты 152-мм пушек действуют с закрытых огневых позиций.
А российские и белорусские военные, находящиеся в составе региональной группировки войск отрабатывают совместные действия на полигоне в Белоруссии. Это и элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности.
Ранее 5-tv.ru показывал, как российская ЗРК «Оса» расправилась с украинским БПЛА.
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