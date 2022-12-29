Артиллерия РФ уничтожила укрепление ВСУ в районе речного порта в зоне СВО

Выбор целей и корректировка координат для артиллерии в зоне СВО выходит на новый уровень — теперь практически все удары наносятся благодаря беспилотникам «Орлан-30» — он зависает над позициями противника и позволяет снизить расход боеприпасов и увеличить точность. Эмиль Тимашев увидел, как это происходит.

«Прямо сейчас к взлету готовят разведывательный беспилотник „Орлан-30“. Отсюда до Днепра и позиций противника около восьми километров. Эта птичка должна зависнуть над ними на высоте пять километров», — передал военкор Эмиль Тимашев.

Разведку интересует скопление живой силы и техники ВСУ. Вся картинка с дрона передается в пункт управления огнем. Это, можно сказать, глаза нашей артиллерии. Именно отсюда командиры орудий получают координаты по целям.

Расчет самоходной пушки «Гиацинт» работает из закрытой огневой позиции. Пара минут — и орудие заряжено и наведено. Остается только команда:

«Орудие! Выстрел!»

Тут же расчет заряжает следующий снаряд. Но чаще всего это — контрбатарейная борьба. Здесь вдоль днепра наша техника противостоит западной.

«Обнаружить орудие в лесу крайне сложно, но противник постоянно пытается вычислить наши позиции беспокойным огнем. Вот что осталось после прилета американской гаубицы М-777», — сообщил Тимашев.

Ствольная артиллерия это еще не все. К делу подключает установка «Град». Пять снарядов по цели — и смена позиции.

«Ну вот примерно так работает расчет „Града“. Только что отстрелялись, и по традиции быстро на позицию», — рассказал Эмиль Тимашев.

Все это время дрон по-прежнему в воздухе и продолжает передавать координаты. Таким образом, удалось уничтожить укрепление ВСУ в районе речного порта.