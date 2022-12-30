Расчеты гранатометов СПГ-9 крушат позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки

Опытные военные не только точно в цель бьют по врагу, но и не забывают совершенствовать свои боевые навыки.

Минобороны РФ предоставило кадры, на которых показано, как российские военнослужащие из состава региональной группировки войск на полигонах в Белоруссии продолжают занятия по боевой подготовке и слаживанию подразделений Западного военного округа (ЗВО). Они улучшают навыки стрельбы из штатного оружия, вождения боевых машин, прохождения психологической полосы препятствий, изучают тактическую медицину.

Тем временем экипажи танков Т-80 ЗВО успешно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники националистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Расчеты противотанковых гранатометов СПГ-9 и минометных расчетов 120-мм минометов Народной Милиции ЛНР бьют по позициям ВСУ. СПГ-9 предназначен уничтожает бронированную технику, фортификационные сооружения. А осколочные противопехотные гранаты помогают расчету эффективно поражать живую силу боевиков.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские бойцы заняли новые выгодные рубежи, освобождая Донбасс.