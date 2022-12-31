Ловушка для ВСУ: Россия применила новую тактику ракетных ударов по Украине
Россия применила линзы Люнеберга для ракетных ударов по Украине
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Противник расходует свое ценное оружие и ресурсы на бесполезные и дешевые цели.
Российские войска изменили тактику нанесения высокоточных ракетных ударов по украинской инфраструктуре. Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал МК.RU, какие изменения произошли в стратегии боя и почему системы киевского режима бессильны против них.
ВС РФ пошли на хитрость — применили ракеты-имитаторы воздушных целей с линзами Люнеберга. Они используются перед ударом крылатых ракет над объектами и заставляют противника расходовать боеприпасы на ложные цели. После начинается основная фаза атаки.
Кнутов объяснил, что особенность последних массированных ударов заключается в «комплексности и изменении состава средств нападения». По его словам, военный арсенал российских вооруженных сил расширился: к ракетам «Калибр» добавились дроны-камикадзе и «Герань».
«Сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО, заставляя противника тратить ракеты на крайне дешевые и бесполезные дроны», — прокомментировал военный эксперт.
Вторым моментом является то, что к составу ударной группы подключились противолокационные ракеты Х-58 и Х-31П, которые автоматически наводятся по лучу украинских радаров комплексов «Бук» (уничтожает полностью) и С-300 (выводит из строя, уничтожая радиолокатор).
Кнутов отмечает, что новая тактика позволила вывести из строя четыре зенитных ракетных дивизиона ПВО Украины во время прошлого удара. По словам аналитика, системы противника отвлекаются на ловушки, применяемые российскими Воздушно-космическими и ракетными силами.
Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт Юрий Кнутов подвел итоги уходящего года в зоне СВО и поделился прогнозами на 2023 год.
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