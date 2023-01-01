Все течет, все меняется: погода в Москве может побить рекорд 50-летней давности

Жители многих регионов России надеялись увидеть в Новый год сказочный белоснежный ковер за окном. Увы, природа решила иначе.

Как бы не хотели москвичи снежной зимы и «белого ковра» на Новый год, в ближайшее время прогноз неутешительный. В первый день 2023 года жителей и гостей столицы России ждут облачность, небольшой дождь и плюсовая температура.

Более подробный разбор прогноза в беседе с РИА Новости сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, теплый сектор приходящего циклона буквально накроет Москву. Из-за этого столбик термометра может подняться до отметки в шесть градусов выше ноля. Способствовать таянию ранее выпавшего снега будет и аномально теплый воздух атлантического происхождения.

«Сегодня в Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 4-6, по области — плюс 2-7», — подчеркнул эксперт, добавив, что погода в столице таким образом может побить рекорд 50-летней давности.

Тогда, в 1973 году, столбик термометра поднимался до отметки в 4,2 градуса выше ноля.

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