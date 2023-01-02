Военный эксперт оценил заявление Домрезе о сроках и условиях завершения СВО
По словам аналитика, перемирие может стать обманным маневром киевского режима.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе спрогнозировал перемирие на Украине к лету 2023 года. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru оценил возможность завершения специальной военной операции на Украине, а также рассказал, в каком случае произойдет завершение огня.
«Перемирие летом вряд ли возможно в силу того, что киевский режим и страны НАТО много раз обманывали Россию», — отреагировал Кнутов на слова Домрезе.
По словам эксперта, перемирие для Украины может означать возможность для передислокации войск. Во время затишья киевский режим сможет пополнить ресурсы и залатать раны, организовать переброс частей на более важные направления. Поэтому военный эксперт отрицает возможность скорого примирения.
«Этот вариант возможен только в одном случае — если будет практическая гарантия, что Украина подпишет после объявления перемирия мирный договор, который полностью будет устраивать Россию», — поделился мнением аналитик.
Ранее 5-tv.ru писал, что может послужить поводом для дипломатии между Киевом и Москвой.
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