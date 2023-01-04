Анита Цой — незамужей Бузовой: «В 40 лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 116

Знаменитая певица беспокоится за коллегу и ее личную жизнь. Почему же молодая артистка до сих пор не нашла любимого мужчину?

Анита Цой — незамужей Бузовой: «В 40 лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин

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Тема:
Ольга Бузова

Умудренная опытом певица Анита Цой всерьез переживает за свою молодую коллегу Ольгу Бузову. В январе красавице исполнится 37 лет, а она все еще не замужем.

Печальный опыт прошлого Ольги, конечно, не в счет. Отношения с мужчинами у артистки никак не ладятся: было их достаточно, и все — с разными характерами, привычками. Может дело не в кавалерах, а сложном рабочем графике звезды или ее поведении, любви в свободе? Поклонники устали гадать. Как бы то ни было, Анита Цой уверена, что молодой особе пора разыскивать жениха. Иначе — все пропало, передает «МК».

«Оля очень сильная, она не может остановиться. Она очень амбициозная. Для артиста, который хочет достичь больших вершин, это нормально. А вот для женщины — не слишком хорошо. Оля, слушай меня. В 40 лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно!» — обратилась к Бузовой Цой заочно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова долго переживала разрыв отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым, который вскоре после развода с певицей стал многодетным отцом. После артистка надеялась выйти замуж за рэпера Давида Манукяна. Но, к сожалению, и этот вариант оказался нелучшим: пара рассталась прямо в день рождения Ольги.

Тема:
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