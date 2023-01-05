Путин сообщил Эрдогану о готовности Москвы к диалогу с Киевом при одном условии

Президент РФ Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану о готовности Москвы к диалогу по Украине, при условии соблюдением Киевом всех требований российской стороны. Об этом глава государства сообщил турецкому коллеге во время телефонного разговора. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля 5 января.

В тексе сообщается, что Эрдоган обозначил готовность своей страны быть медиатором урегулирования украинского конфликта. На фоне этого Путин снова высказал свою готовность к дипломатии, однако условия остаются непоколебимыми.

«Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», — подчеркнули в Кремле.

В материале также отмечается, что президент РФ видит деструктивную роль стран Запада в том, что они продолжают накачивать киевский режим оружием и техникой. В ходе обсуждений спецоперации он также добавил, что западные государства предоставляют Украине указания и оперативную информацию.

Россия продолжает специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту населения Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов.

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