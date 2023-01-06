Минобороны РФ: ВСУ продолжают активно бомбить жилые районы при режиме тишины
Россия активно призывала Украину прекратить обстрелы хотя бы накануне Рождества и в сам праздник. Киевский режим все проигнорировал.
Фото: Reuters / STRINGER
ВСУ продолжают активно бомбить жилые районы Украины и Донбасса после введения режима тишины. Так, только за последние два часа террористы трижды обстреляли Донецк. Кроме того, на красно-лиманском направлении было произведено четыре минометных обстрела по позициям российских военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В районе Белогоровки ЛНР три артиллерийских обстрела. Из района Новопавловки Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов», — говорилось в официальном сообщении.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Известно, что изначально с просьбой о введении режима тишины на всей линии соприкосновения на Украине выступил Святейший Патриарх Всея Руси Кирилл. Он отметил, что люди должны иметь возможность помолиться в большой праздник без риска для жизни. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны РФ Сергею Шойгу исполнить просьбу. Украинская сторона поддержать инициативу категорически отказалась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Соледаре.
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