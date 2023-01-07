На прорыв! Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и боевого слаживания экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв».
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
После нанесения огневого поражения расчет РСЗО БМ-21 «Град» покинул огневую позицию и перезарядил орудие в безопасном районе, после чего вновь выдвинулся для выполнения боевых задач по новым целям.
Экипажи современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв» танкового соединения ЦВО продолжают боевое слаживание в тыловых районах проведения специальной военной операции. Лучшие имеющие боевой опыт экипажи совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной.
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