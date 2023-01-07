На прорыв! Лучшее видео из зоны СВО за день

После нанесения огневого поражения расчет РСЗО БМ-21 «Град» покинул огневую позицию и перезарядил орудие в безопасном районе, после чего вновь выдвинулся для выполнения боевых задач по новым целям.

Экипажи современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв» танкового соединения ЦВО продолжают боевое слаживание в тыловых районах проведения специальной военной операции. Лучшие имеющие боевой опыт экипажи совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной.