Перехитрить и уничтожить: уникальные кадры танковой дуэли в зоне СВО

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 119

В Донбассе произошла танковая дуэль российских солдат и бойцов ВСУ

Перехитрить и уничтожить: уникальные кадры танковой дуэли в зоне СВО

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Экипаж российской боевой машины сделал все возможное для достижения цели.

Уникальное видео танковой дуэли в Донбассе с участием трех российских и двух украинских боевых машин опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как один из российских танков съезжает с асфальтированной дороги на проселочную и направляется к лесополосе. Два других в это время продолжают движение, отвлекая внимание двух украинских машин, затаившихся в другой лесополосе.

Как только противник открыл огонь по российским танкам, третий танк, зашедший с фланга, атаковал украинские машины. В результате один из танков украинских боевиков был подбит.

По словам военного, который комментировал видео, танковая дуэль произошла на расстоянии менее полукилометра. При этом экипаж российской машины выбрал грамотную тактику, благодаря которой сумел перехитрить и уничтожить противника.

Доктор военных наук Константин Сивков полагает, что возможная поставка на Украину американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и французских танков AMX-10 не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) перейти к крупномасштабному наступлению.

Однако сама по себе передача подобного вооружения сигнализирует о том, что далее Запад будет поставлять Киеву все более тяжелую технику, в том числе основные боевые танки «Леопарды» и «Абрамсы», считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные РФ за сутки отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях.

Тема:
Спецоперация
7 янв
Как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО
7 янв
Пристайко заявил о колоссальных потерях со стороны Украины: «Мы теряем людей всюду!»
7 янв
Военные РФ отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
7 янв
«Полная зачистка»: эксперт предрек будущее Зеленского по окончании перемирия
7 янв
Российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации
7 янв
Одного из главарей украинских неонацистов уничтожили под Артемовском
7 янв
В Польше вынесли приговор Украине: «Уже проиграла, просто ей забыли об этом сказать»
7 янв
ВСУ получили приказ на отступление из Соледара в ДНР в ближайшее время
7 янв
Украинские войска выпустили ракеты по Макеевке в ДНР
7 янв
«Бога в себе давно не имеют»: жуткие последствия удара ВСУ по Горловке в рождественскую ночь
-21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:07
Звездные диеты: как питаются Валерия, Алсу и другие, чтобы оставаться в форме
20:58
Байден решил, когда объявит об участии в выборах президента США или отказе от них
20:46
Взрыв на газопроводе прогремел в городе Лутугино в ЛНР
20:31
Перехитрить и уничтожить: уникальные кадры танковой дуэли в зоне СВО
20:16
Снимите это немедленно! ТОП главных модных антитрендов весны-2023
20:03
Пике проговорился о длительных изменах Шакире с официанткой

Сейчас читают

Захарова о решении Зеленского лишить гражданства 13 священников УПЦ: «Сатанизм как он есть»
Как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО
«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри
Мастер символов: какой тайный знак Путин подал миру встречей Рождества в Кремле

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023