Военные РФ отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
За сутки ВС РФ отразили атаки украинских военных на четырех направлениях
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков выступил с новым обращением.
Российские войска за прошедшие сутки отразили атаки ВСУ на четырех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По словам официального представителя Минобороны РФ генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, атаки были отражены на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества, на донецком направлении в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка и на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское.
«На купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в сообщении.
Известно, что ответным огнем были уничтожены более 20 боевиков ВСУ, танк, РСЗО «Град» и два автомобиля.
Всего за сутки силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре украинских беспилотника, а также перехвачены пять снарядов РСЗО «Ураган» и Himars.
Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.
Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации.
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