Молния бьет в окна домов: небывалый шторм в Техасе сняли на видео
Сильнейший шторм с грозами и ливнями обрушился на штат Техас в США
Фото, видео: www.globallookpress.com / Chengyue Lao; 5-tv.ru
Кадрами невероятно мощного по силе природного явления очевидцы делятся в социальных сетях.
Мощный шторм стал причиной настоящего наводнения в Техасе. Улицы и автомагистрали затоплены ливневыми потоками, а небо разрывается раскатами грома. За пеленой дождя с трудом можно разглядеть даже небоскребы.
В сети появилось видео из Хьюстона, на котором запечатлен момент, как молния бьет прямо в верхние этажи жилого дома. Из-за сильнейшего ливня на дорогах резко снизилась видимость. К автозаправкам сейчас удобнее подплыть, чем подъехать.
Колеса машин почти полностью утопают в воде. С бурными дождевыми потоками не справляются даже ливневки, вода из них фонтанами вырывается наружу.
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