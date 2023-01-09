Решила отступить: сестра Градского передумала бороться за наследство

Сразу после смерти музыканта женщина намеревалась до конца идти, чтобы заполучить желаемое. Но резко свое решение изменило. Что на него повлияло?

Двоюродная сестра музыканта Александра Градского Наталья внезапно решила отказаться от наследства родственника в пользу его близких. В беседе с KP.RU она рассказала о причинах изменения решения.

После смерти двоюродного брата Наталья была серьезно настроена, чтобы вернуть себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в элитном поселке Расторгуево. По ее словам, более 20 лет назад Градский присвоил недвижимость, принадлежащую ее покойному отцу, себе. Получилось это за три дня до его смерти: якобы Градский заставил дядю подписать необходимые документы у нотариуса. Тот находился в больнице и на тот момент был в невменяемом состоянии, утверждает Наталья.

Тогда вернуть недвижимость не получилось. А дальше жизнь закрутилась, Наталья стала жить в Ницце и в Россию приезжала редко. Недавно женщина приехала в Россию, чтобы участвовать в судебном процессе по вопросу наследства Градского.

«Но приехав сюда, окончательно поняла, что не буду этого делать: я отказываюсь судиться с наследниками брата. Суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным — по времени, деньгам, нервам. Мое время мне дороже: я могу посвятить его мужу, сыну-аутисту, любимой работе кинологом в Ницце. Я обеспечена, живу хорошо и с амбициями у меня все в порядке», — объяснила она.

Однако за дачу в элитном поселке женщина все же хочет побороться. Ведь выяснила, за эти десятилетия Градский так и не записал на себя недвижимость. А значит, этот объект не входит в наследство музыканта. Но самое главное ради чего Наталья прибыла в Россию — это посещение могилы папы, которую Градский многие годы скрывал от нее.

«Впервые за два десятка лет я смогла принести цветы своему отцу. Вот только даже сейчас я все еще получаю „приветы“ от брата. Он обнес могилу высоким забором, установил калитку с замком», — заключила она.

Знаменитого музыканта не стало в ночь на 28 ноября 2021 года. 72-летний Градский умер от последствий инфаркта головного мозга, развившегося на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось.

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