Стало известно, что ВСУ намеревались наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог

Найденные карты с отметками и маршрутами передали в компетентные органы. Те заключили — пометки были сделаны не позднее, чем в июле 2022 года.

Вооруженные силы Украины планировали наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом свидетельствуют соответствующие пометки на картах, найденных в домах, где размещались командные пункты боевиков под Авдеевкой. Об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным «Саныч».

«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели захватить», — сказал командир.

Сами же карты были напечатаны еще по советским шаблонам. Такой вывод сделали из того, что Мариуполь на них обозначен как Жданов. Кроме того, сверху были нанесены пометки, отражающие расположение украинских и российских войск в ходе спецоперации. Также на картах множество отметок +6°, что означает корректировку данных старых по сравнению с более точной актуальной географической информацией.

После обнаружения карты передали специалистам, которые, по словам «Саныча», заключили — отметки были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года.

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